Douglas Costa compara Diniz a Guardiola e diz o motivo que o levou a jogar no Fluminense

O atacante Douglas Costa afirmou ter ficado feliz com o convite do técnico Fernando Diniz para reforçar o Fluminense. O jogador de 33 anos disse que a conversa com o técnico o cativou a acertar com o atual campeão da Libertadores.

Fazia tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. O último havia sido o Guardiola no Bayern de Munique então casa muito com um dos melhores momentos da minha carreira e isso me cativou para vir para o Fluminense, afirmou Douglas Costa, cujo último clube foi o Los Angeles Galaxy.

O último jogo de Douglas Costa foi em outubro, pela Major League Soccer, mas o atacante disse que vem se mantendo em atividade. "Venho me preparando, mas claro que treinar sozinho é totalmente diferente do que estar em grupo. Fiz questão de, após acertar tudo, vir correndo para treinar com meus colegas e a gente se conhecer melhor", disse ele ao chegar ao Brasil.

Atacante com passagem pela seleção brasileira, Douglas Costa disse estar animado e pronto para ajudar o time comandado por Diniz. "O Fluminense fala por si só. Foi campeão da Libertadores e tem um elenco de alta qualidade. A competitividade era algo que estava buscando neste momento da minha carreira."