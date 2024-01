Rapper 50 Cent é processado por apresentadora atingida na cabeça por microfone durante show

O rapper norte-americano 50 Cent está sendo processado por uma apresentadora de rádio que diz ter sido atingida na cabeça por um microfone jogado pelo artista durante um show. Bryhana Monegain alega sofrer com "danos graves e permanentes", além de "sofrimento emocional" até hoje por conta do ocorrido.

Segundo informações da People, a apresentadora entrou com um pedido de processo contra o rapper na última quinta-feira, 25. O caso aconteceu no dia 30 de agosto em uma apresentação de 50 Cent em Los Angeles.

Após o incidente, o advogado do rapper pontuou que o ocorrido não foi intencional. "Meu cliente Curtis Curtis James Jackson III, nome do cantor nunca acertaria ninguém intencionalmente com um microfone", declarou.

Bryhana relata que o artista arremessou o microfone, que atingiu seu rosto e pulso esquerdo, após perceber que o equipamento não estava funcionando. Logo depois do ocorrido, a mulher foi levada ao pronto-socorro com tonturas, dores de cabeça, sensibilidade à luz e ao som e náuseas.