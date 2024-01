Mark Ruffalo relembra descoberta de tumor cerebral após sonho

O ator Mark Ruffalo, 56 anos de idade, relembrou em uma entrevista ao podcast Smartless sobre um momento díficil em sua vida, quando descobriu o tumor 20 anos atrás. De acordo com o astro, ele teve um sonho que tinha um tumor na cabeça quando sua esposa, Sunrise Coigney, estava prestes a dar a luz ao primeiro filho do casal.

- Foi um sonho louco, sabe, diferente de qualquer outro que eu tive, contou ele.

- Era como se fosse o conhecimento disso: Você tem um tumor no cérebro e você precisa lidar com isso imediatamente.

O tumor era, felizmente, benigno ? ou seja, que não é invasivo e pôde ser removido por cirurgia. O astro de De Repente 30 e Pobres Criaturas ainda abriu o jogo sobre a reação da sua esposa ao descobrir o tumor uma semana depois do nascimento da criança:

- Quando eu contei para a Sunny, ela achou que eu estava brincando, disse ele.

- Então ela começou a chorar e disse, eu sempre soube que você morreria jovem.

A cirurgia para remover o tumor tinha 20% de chance de atingir um nervo no lado esquerdo do rosto do ator e 70% de chance dele perder a audição na orelha esquerda. Segundo o relato, Mark Ruffalo acordou completamente surdo de um ouvido, já a paralisia inicial do rosto se resolveu um ano após a cirurgia.

Ele ainda relembrou o que passou por sua cabeça:

- Pode levar minha audição, mas me deixe manter o rosto e me deixe ser um pai para essas crianças.

Ruffalo e Coigney são pais de Keen, 20 anos de idade, Bella, de 18 anos e Odette de 16 anos de idade.