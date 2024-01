Dado Dolabella rebate críticas sobre sua personalidade: Somos frutos dos nossos erros e acertos

Dado Dolabella enfim se defendeu após ter recebido uma onda de críticas depois de sua ex-namorada, Luana Piovani, ter relembrado a agressão que a modelo relata ter sofrido por ele. O cantor declarou que o que fez no passado o tranformou no que é hoje. Em seguida, recebeu mais críticas da web.

As minhas atitudes de quase 20 anos atrás me tornaram quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente o que fazemos com os nossos erros, mas tem gente que não consegue evoluir e não enxerga a evolução dos outros, declarou o atual namorado de Wanessa Camargo, nos stories.

Aos que não se recordam, Luana Piovani acusou Dado Dolabella de agressão. O episódio teria acontecido em outubro de 2008, no Rio de Janeiro. Enquanto a atriz comemorava a estreia da peça Pássaros da Noite, ela e o cantor teriam começado a discutir. Luana alegou que levou um tapa no rosto, mas o ator nega até hoje.