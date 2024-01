Grande ABC fecha 2023 com redução nos crimes contra o patrimônio

Os municípios do Grande ABC fecharam 2023 com redução nos crimes contra o patrimônio, como roubo e furto geral, e nos delitos contra a vida, como homicídio doloso, segundo levantamento do Diário com dados mensais divulgados ontem pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A maior queda registrada no período foi em roubo de veículos, com queda de 23% em um ano. Na região, foram roubados 5.106 veículos no ano passado, enquanto em 2022 foram 6.635. A prática de furto de veículos também diminuiu, e passou de 10.744 registros em 2022 para 9.920 em 2023

“De janeiro a dezembro do ano passado, 3.924 veículos roubados e furtados foram recuperados na região e 504 armas ilegais foram retiradas das ruas. A queda observada nos indicadores de crimes patrimoniais é resultado do empenho das forças de segurança do Estado, que realizam operações como a Impacto, nas principais áreas de incidência de roubos e furtos”, informou a SSP.

Segundo o levantamento, as ocorrências de roubo e furto geral, que considera a subtração de diversos itens, como aparelhos eletrônicos, bolsas, relógios, além de ocorrências de roubo de carga e a banco, também diminuíram no período. Roubo registrou queda de 11%, com 19.380 casos no ano anterior e 21.766 em 2022.

Já o delito de furto, quando um objeto é subtraído sem emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima no momento da ação, caiu 1,2% e fechou o ano com 27.155 ocorrências, diante de 27.471 registradas em 2022.

Em relação aos crimes contra a vida, o número de homicídios dolosos diminui nas sete cidades. Em 2023, foram registrados 106 vítimas ante 155 em 2022, redução de 31% no período.

Apesar de leve variação no período, de 0,8%, os casos de estupro, geral e contra pessoas vulneráveis, contabilizou o maior número de BOs (Boletins de Ocorrência) em cinco anos, com 627 registros. Em 2022 foram oficializados 622 registros.

AVALIAÇÃO

O comandante da PM (Polícia Militar) do Grande ABC, coronel Luiz Fernando Alves, que assumiu o CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana 6) em maio do ano passado, atribui a diminuição dos delitos contra o patrimônio ao aumento de produtividade policial.

“Neste último ano, realizamos diversas ações de inteligência e operações conjuntas com outras forças de segurança na região. Além de prender o criminoso, para mitigar o crime é necessário desmantelar toda a estrutura criminosa, por isso realizamos operações em desmanches e em locais que vendem peças de celular, por exemplo. Realizamos patrulhamento ostensivo, mas também utilizamos as ações de inteligência para acabar com o roubo, a receptação e venda das peças roubadas”, explicou o comandante.

O coronel destaca ainda que as prisões efetuadas pela PM no Grande ABC durante o ano contribuíram para queda dos índices criminais. “Prendemos muitos indivíduos em flagrante, procurados pela Justiça que estavam nas ruas praticando crimes, e aqueles que estavam com saída temporária e descumpriram alguma regra do benefício. Não apenas as prisões de criminosos contribuíram com a redução dos indicadores, mas também as constantes apreensões de drogas. Em 24 de dezembro de 2023, por exemplo, apreendemos 3,9 toneladas de maconha em Mauá. O tráfico alimenta uma cadeia muito grande, não é só o usuário, também aumenta o furto e o roubo, então quando retiramos de circulação, impacta outras áreas da criminalidade”, pontuou.

De acordo com a SSP, em 2023, foram apreendidos nos sete municípios do Grande ABC, 7,9 teonelas de drogas e 8.008 infratores foram presos.

Alves afirma que a PM monitora os locais e os horários com maior número de registros de ocorrências na região, como pontos de ônibus e saída de funcionários de grandes fábricas. “Reforçamos o patrulhamento nesses endereços, principalmente com a Rocam (Programa Policiamento com Motocicletas), que se mostrou eficaz por contra da agilidade, principalmente em locais de difícil acesso e com congestionamento”, finaliza.