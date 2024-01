Teatro Municipal de Mauá apresenta espetáculo com música e danças africanas

Na próxima quarta-feira (31), o Teatro Municipal de Mauá apresenta o espetáculo Donabá, a partir das 20h, uma criação de Fanta Konatê e Troupe Djembedon, com duração de 60 minutos. O espetáculo é gratuito e livre.

Em Donabá, Fanta Konatê e a Troupe Djembedon apresentam um repertório de composições próprias e músicas tradicionais da Guiné Conacri, incluindo uma homenagem a Miriam Makeba, que viveu na Guiné durante o exílio do Apartheid.

O termo Donabá significa "A grande bailarina" em Malinkê, destacando o ritmo que homenageia as bailarinas virtuosas da cultura Mandén, ligada ao Império de Mali no século XIII, sendo um dos temas centrais do show.

Serviço:

Local: Teatro Municipal de Mauá – rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

Horário: 20h

Data: 31/01/2024 – quarta-feira

Gratuito e livre