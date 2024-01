Sabrina Sato se joga em noite de samba na quadra da Portela

Rainha do carnaval! Sabrina Sato se uniu à Vila Isabel, escola de samba do Rio de Janeiro da qual é rainha de bateria, e causou o maior alvoroço ao chegar na quadra da Portela.

A apresentadora também é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

Maravilhosa! A apresentadora optou por um top com muito brilho e uma saia pra lá de ousada. Além da participação na folia deste ano, Sabrina foi confirmada, recentemente, como jurada do The Masked Singer Brasil.

Carisma que você quer? A musa entregou muito samba no pé (como de costume!) e distribuiu sorrisos pela quadra da Portela.