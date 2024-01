Participantes sofrem com medo do paredão e repercutem Big Fone durante madrugada no BBB24

Na madrugada deste sábado, dia 27, os participantes do BBB24 repercutiram o Big Fone. O temido chamado do Big Boss foi atendido por Marcus Vinicius, que se tornou imune e colocou Pitel, Juninho e Luigi no paredão. Cientes que de ainda terão que passar pela votação, que colocará mais pessoas na berlinda, os brothers passaram a noite com medo do que pode acontecer no jogo.

Na academia, Pitel desabafou com Rodriguinho e Luigi:

- Depois que eu entrei no Paredão, eu nunca mais saí.

Enquanto debatiam sobre estratégias com os aliados, o cantor de pagode revelou um comentário que ouviu de Marcus Vinicius após ele atender o Big Fone:

- O Marcus ele é... Sabe o que ele falou pra mim? Se deu bem, né? Bem sarcástico.

MC Bin Laden também tem suas opiniões sobre o comissário de bordo. No Quarto do Líder, disse que ele se tornará seu novo alvo.

- Não tem mais troca, vai virar meu alvo também. Toda hora mirando nos outros, mesma fita. Tem uma pá de impasse, com uma pá de gente. Hoje as minas soltaram que ele estava desconfortável com um monte de coisa.

Isabelle ainda não está no paredão, mas é uma das quatro pessoas na mira do líder e corre o risco de ir para a berlinda. Com medo, acabou caindo no choro. Wanessa a consolou e disse que Bin deve colocar a dançarina ou Davi. Além disso, também opinou que Rodriguinho deve ser imunizado pela anjo Fernanda.

Mais uma vez, Davi se tornou o assunto da casa mais vigiada do Brasil. Enquanto os participantes passavam a noite disparando críticas ao motorista de aplicativo, Wanessa disparou em conversa com Alane, Deniziane, Beatriz, Marcus Vinicius e Matteus:

- O mais triste é que pessoas como ele não sabem que são assim, tá? Eles não sabem, eles acham que estão corretos, mas é o tipo de pessoa que destrói a autoestima do outro, destrói a cabeça do outro. Que é egoísta, que tipo, quando é carinhoso, é muito carinhoso, muito solícito. Eu estou vacinada com gente assim. Faz aquele banquete lindo para poder falar. Isola uma pessoa. Eu ponho pontos a pontos assim. [...] Quando a gente já viveu com gente assim, a gente já sabe...

Em um papo com Fernanda e Raquele, Michel disparou:

- Davi só deixa a gente em paz quando ele tá com a Isabelle. Eu vou ter que falar, senão vou explodir do nada.

Isabelle fez diferente e preferiu sentar com Davi para ter uma conversa diretamente com o brother, explicando sua opinião.

- Às vezes você fica muito conectado com o jogo e tem algumas coisas que começam a me incomodar. Uma delas: ainda agorinha, o Marcus estava ali e você: Mas você ia me indicar? Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ele está em um momento delicado também, de ter que indicar três pessoas. Não é fácil, uma responsabilidade muito grande. O que é convivência se torna inconveniência. É muito louco isso. Às vezes percebo também que você é impulsivo. Não tem que sofrer pelo outro, mas tem que se colocar no lugar do outro para não ser inconveniente, e em algum momento talvez você possa ser.

Giovanna, Raquelle e Michel perceberam que boa parte da casa tem muito o que dizer sobre o motorista de aplicativo e conversaram com Isabelle no banheiro, pois imaginam que ela também deve estar confusa com as informações que estão circulando.

- E eu acho que a resposta vai ser assim. Se ele for para o Paredão e sair, isso tudo vai estar valendo [sobre a percepção que se tem da pessoa]. Se ele for e voltar, aí já não sei. Porque não é possível que com isso tudo o Brasil deixe uma pessoa assim, opinou Michel.

- São acusações muito sérias, respondeu a dançarina.

Na cozinha da Xepa, Davi conversou com Isabelle sobre a questão de comida, alertando que não há o suficiente. Porém, confessou:

- Não vou nem me meter. Deixa rolar. Até almoço mesmo, amanhã já vou dar uma segurada para não fazer. Não quero virar alvo de voto por causa de comida, porque vai ser um dos motivos também.

Ele ainda considerou fazer uma reunião com os demais:

- Tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Amanhã vou chamar todo mundo, vou pegar os ovos que têm, os pães e vou dividir o que tiver para todo mundo, entendeu?