Vasco oficializa venda do meia Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk

O Vasco confirmou neste sábado que concluiu a transferência do meia Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube não divulgou os valores envolvidos na negociação, mas acredita-se que cheguem nas casas dos R$ 64 milhões, mais R$ 16 milhões em metas atingidas pelo atleta, que assinou com a equipe ucraniana, que já o anunciou como reforço para a temporada, até 2028.

Desse valor, o Vasco terá direito a 85%, já que o Nova Iguaçu, clube que revelou o meia, detém ainda 15% dos direitos econômicos.

"O Gigante da Colina deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a Raiz Vasco continuará viva. Que mais um coração infantil brilhe no exterior. Boa sorte, Cria", disse o clube em nota oficial.

Na equipe profissional do Vasco desde 2022, Marlon Gomes, de apenas 20 anos, disputou 45 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Ele foi peça fundamental na equipe que salvou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

No Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes encontrará outros quatro brasileiro, incluindo um ex-companheiro de Vasco, o atacante Eguinaldo. A equipe ucraniana ainda conta com o lateral Pedrinho (ex-Athletico-PR), e os atacantes Kevin (ex-Palmeiras) e Newerton (ex-São Paulo).

Sem Marlon Gomes, que está com a seleção brasileira no Pré-Olímpico e não jogará mais pelo clube, o Vasco volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Bangu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe de Ramón Díaz está na liderança do Campeonato Carioca, com sete pontos.