Polícia prende quadrilha especializada em ataques a lojistas em São Paulo

Ao menos cinco pessoas foram presas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, quando roubavam lojas de tecidos no Pari, na região central da capital paulista, na sexta-feira, 26. Conforme a investigação, a quadrilha é especializada em ataques a lojistas.

"As detenções aconteceram na sexta-feira durante um roubo em andamento em um estabelecimento comercial no Pari. O gerente foi encontrado amarrado no fundo da loja", afirmou o Deic.

Ainda de acordo com a investigação, a descoberta do roubo em andamento surgiu durante apurações de policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos). Foram recebidas informações sobre um veículo utilizado para deslocamento dos integrantes da quadrilha.

"Os policiais conseguiram informações sobre possíveis locais alvos da quadrilha. A equipe visualizou um dos suspeitos deixando um estabelecimento comercial instalado na Rua Coronel Emídio Piedade. Um grupo acompanhou o indivíduo até abordá-lo. O detido confirmou o roubo em andamento", disse o departamento policial, por meio de comunicado.

Conforme a apuração, o outro grupo tinha ficado no local. Logo que percebeu o roubo, invadiu a loja. Flagrou quatro homens carregando um furgão com dezenas de bobinas de tecido. O veículo usava placas clonadas. Após as detenções, os policiais puderam resgatar o gerente da loja.

Os cinco presos foram autuados por roubo, associação criminosa e adulteração de sinais identificadores de veículos automotivos.