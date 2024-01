Marcus Vinícius atende Big Fone no BBB24 e coloca Juninho, Pitel e Luigi no paredão

Na noite desta sexta-feira, dia 26, o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB24. Segundo a dinâmica, a pessoa que atendesse ao chamado do Big Boss foi presenteada com imunidade. Porém, como nada vem de graça no reality, ela recebeu a responsabilidade de indicar três pessoas ao paredão.

A grande maioria dos participantes teve a sorte de estar na área externa quando ouviram o tocar do temido telefone e saíram correndo para atender. Quem conseguiu chegar primeiro foi Marcus Vinicius, que ouviu o Big Boss anunciar:

- Atenção, preste muita atenção. Você está imune. Se você estava na mira do líder, agora está salvo. Você deve indicar agora três pessoas ao paredão. Aqueles que estão na mira do líder [Wanessa, Rodriguinho, Isabelle e Davi] não podem ser indicados. Comunique essa decisão a todos imediatamente.

Após pensar muito em quem poderia escolher, o brother acabou decidindo indicar Juninho, Pitel e Luigi.

E como ficará a organização da berlinda?

No próximo domingo, dia 28, o paredão será formado pelos três indicados por Marcus Vinícius, o indicado do líder e o mais votado da casa. Além disso, Juninho, Pitel e Luigi terão direito a um contragolpe. Os seis disputarão uma Prova Bate-Volta que salvará duas pessoas, formando, assim, um paredão quíntuplo - que será a último da temporada em que os votos do público serão para ficar, pois nos próximos os telespectadores terão que escolher quem eles querem que saia do BBB24.