Palavra do Leitor - 27 de janeiro de 2024

Câmara de S.Bernardo

'Câmara de S.Bernardo cresce em 160% o custo da locação de carros em 6 anos’ (Política, ontem). Contratação emergencial do plano de saúde com a Amil, com estimativa de gastar R$ 34 milhões por um período de 30 meses, mais R$ 83,3 mil mensais para veículos seminovos é a farra com nosso dinheiro! Enquanto isso, São Bernardo tem problemas seriíssimos, mas o povo aplaude a gestão. Cada um tem o político que merece.

Vanessa Barbosa - do Instagram



SP, 470 anos

O Diário, pela maestria sábia do jornalista, escritor e memorialista Ademir Medici, nos presenteou neste dia 25 de janeiro com reportagem que nos faz recordar e relembrar os 470 anos da maior Capital do Brasil, da América do Sul e da América Latina. São Paulo une pela miscigenação etnias e povos em seu colo. E, dentre tantos exemplos de encontros paulistanos e bairros irmãos, não poderíamos deixar de exemplificar o Bela Vista, bairro ítalo-paulistano composto pelos imigrantes italianos por mérito de Antônio José. Nascido de região chamada de Campos do Bexiga, hoje Bixiga, onde nossos irmãos, os negros escravizados, se refugiaram para viver com justiça, irmandade, respeito e a tão merecida liberdade. Mal sabia ele que no ano de 1870, como dono daquelas terras, Antônio José Leite Braga (apelidado Bexiga) estaria colocando o bairro do ‘Bixiga’ nos arautos históricos da maior metrópole do nosso amado e retumbante Brasil.

Cecél Garcia - Santo André



José Genoino

José Genoino fazendo avaliação errada ao sugerir boicote aos produtos de Israel. A última vez que me lembro de algo de impacto deste político foi a entrevista dele para o consultor de imagem do programa CQC em 2008. Foi excelente. O programa acabou, mas nossa memória continua boa.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Vale

Não contente com espantar investidores (acionistas) da Petrobrás, agora Lula-PT quer espantar os investidores da Vale, uma empresa particular. É, a $anha petista voltou!

Tania Tavares - Capital

Reduflação

Vejam esta reduflação absurda. Monte-se um cartel de empresas, elas combinam de diminuir o tamanho das embalagens – tipo, onde antes tinham 500 gramas, passa a ter 350 gramas. Minha pergunta: onde estão os mecanismos de defesa do consumidor? Eles existem ou é um ‘todos ganham’? Têm determinadas embalagens em que a mudança para menos é assustadora.

João Camargo - Capital



Estação Rio Grande

Gostaria de sugerir ao Diário, importante canal de comunicação do Grande ABC, que fizesse uma reportagem sobre a estação de Rio Grande da Serra, que, todos os dias em que chovem, como a cobertura da plataforma está com as telhas quebradas, faz com que os passageiros tomem chuva. Por outro lado, a rodoviária que, dizem, iria juntar terminal de ônibus e estação de trem está com as obras completamente paradas. Entendo haver descaso das autoridades municipais e estaduais.

Luiz Gustavo Gonzaga - Rio Grande da Serra



Ramalhão

‘Santo André empata e fica na lanterna do grupo’ (Esportes, ontem). No primeiro tempo, não teve nenhum escanteio e nenhum chute ao gol. Pessoal da TV disse que nunca viu isso no futebol, e nem eu. Vergonhoso. Sei não, mas esse time parece que não vai ganhar de ninguém.

Carlos Alberto Barbosa - Santo André