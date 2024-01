Após estrear com empate, Azulão reencontra torcida

O São Caetano recebe o Rio Preto nesta tarde, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A partida será no Estádio Anacleto Campanella e marcará o reencontro do Azulão com a sua torcida após alguns meses sem atividade.

Para o duelo, o técnico Axel não poderá contar com o zagueiro Diego e também com o atacante Juninho, expulsos no empate da estreia contra o Bandeirante. Na ocasião, o time da região vencia até os 46 minutos do segundo tempo quando, após uma falta violenta cometida pelo jogador do interior, os são-caetanenses perderam a cabeça e iniciaram uma confusão generalizada. O episódio acabou custando os três pontos, já que o Bandeirante empatou aos 105’ minutos de jogo, após longo acréscimo da arbitragem.

“A equipe perdeu o equilíbrio emocional. Erramos. Que sirva de lição para que a gente não repita”, disse Axel.

Para mobilizar os torcedores, o clube divulgou ontem um vídeo do presidente Jorge Machado. “Colocamos os ingressos nos valores mais baixos permitidos pela federação pela importâncias que vocês (torcedores) têm para nós. Precisamos do apoio de vocês”, convocou.

Os ingressos para a partida de logo mais estão sendo vendidos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).