Três atletas do Sesi Santo André são convocados

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou esta semana três atletas do Sesi Santo André para a disputa do Campeonato Sul-Americano Indoor, que será realizado em Cochabamba, na Bolívia, nos dias 27 e 28 de janeiro.

Felipe Bardi e Erik Cardoso, os dois homens mais rápidos do Brasil nos 100 metros rasos, além e Lucas Vilar, um dos principais nomes dos 200 e 400 metros, vão representar o Brasil no torneio continental.

“Estamos fazendo nossa parte, foco total no Sul-Americano, com a esperança de fazer uma ótima reta final de treino para que possamos viajar muito bem e fazer uma excelente competição”, comentou Felipe Bardi,

Já Erick Cardoso avalia que chega com grandes expectativas de medalha. “A gente chega sempre com o objetivo de querer dar o nosso melhor, com expectativa, mas sempre com os pés no chão. Buscar dar o meu melhor, fazer uma boa prova, um bom início de temporada e se Deus quiser sair com um bom resultado.”

Os três atletas são esperanças de medalhas olímpicas para o Brasil nos Jogos de Paris que acontecem em julho e agosto deste ano.