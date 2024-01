Com volta de Arboleda, São Paulo recebe a Lusa

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo, líder do Grupo D, volta ao Morumbis neste sábado (27), às 18h, para duelo contra a Portuguesa.

Em toda a história, os dois clubes já se encontraram em 217 oportunidades. O Tricolor leva a melhor com 103 vitórias contra 54 da Lusa. Ainda houve empate em 60 partidas. O confronto histórico entre os clubes foi a final do Paulista de 1985, quando o time do Morumbis levou a melhor. O último embate entre as equipes aconteceu na fase de grupos do Paulistão de 2023, quando o São Paulo goleou o time do Canindé por 4 a 1.

A equipe treinada por Thiago Carpini busca manter a invencibilidade com algumas prováveis mudanças no time titular. O zagueiro Arboleda, que ainda não jogou em 2024, deve ser titular no lugar de Diego Costa. Além disso, há expectativa que o lateral-direito Moreira, de 19 anos, seja escalado para iniciar a partida.

Já a Portuguesa deve ser parecida com a que começou o jogo contra o Bragantino, com exceção de Giovanni Augusto, que deve entrar no lugar de Chrigor.

RETROSPECTO

Na primeira rodada do Paulistão, o Tricolor enfrentou o Santo André, e saiu com os três pontos após vitória por 3 a 1, com gols de Lucas Moura, Luciano e Diego Costa. Já na última terça-feira (23), o time do Morumbis viajou ao norte do Estado para enfrentar o Mirassol, e retornou com um ponto, após empate em 1 a 1.

PORTUGUESA

A Lusa estreou no Paulistão com vitória fora de casa por 3 a 2 contra a Inter de Limeira, com gols de Douglas Borel, Eduardo Costa e Giovanni Augusto. Na segunda rodada, jogando no Canindé, perdeu por 2 a 1 para o RB Bragantino.