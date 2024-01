São Bernardo FC recebe neste sábado (27) o instável Corinthians

Invicto no Campeonato Paulista, o São Bernardo FC volta à campo neste sábado (27), às 20h, contra o Corinthians, no Estádio 1º de Maio, em partida válida pela terceira rodada da competição.

Além da invencibilidade, o Tigre, segundo colocado do Grupo D, sustenta a melhor defesa do Paulistão sem nenhum gol sofrido.

O goleiro do Bernô, Alex Alves, comenta que apesar da maioria corintiana no estádio, confia na qualidade do grupo. “Jogar contra o Corinthians é uma oportunidade única, mas estamos no campeonato para fazer grandes jogos e vencer uma equipe como essa é especial.” Líder no vestiário, o atleta de 37 anos completa dizendo que tenta passar tranquilidade e confiança para os companheiros mais jovens.

Em confrontos diretos, as duas equipes já se enfrentaram sete vezes. O Timão leva vantagem, com quatro vitórias. O Tigre venceu em duas oportunidades e houve um empate. No último embate entre os clubes, em 2023, o Tigre levou a melhor e derrotou o alvinegro por 2 a 0, com gols de Vitinho e João Carlos, que ainda seguem no elenco.

Para a partida de logo mais, o técnico Márcio Zanardi deve repetir a escalação usada no confronto contra o Guarani.

CORINTHIANS

O Timão pode ter mudanças na lateral-esquerda. Titular durante os 180 minutos do Campeonato Paulista, Hugo pode ser poupado para o clássico contra o São Paulo na próxima terça-feira (30), enquanto o defensor equatoriano, Diego Palacios deve ter os primeiros minutos com a camisa alvinegra.

O zagueiro Caetano era dúvida, após ser substituído com dores na coxa no último compromisso contra o Ituano. Mas após exames durante a semana, nenhuma lesão foi detectada.

INGRESSOS

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida entre São Bernardo FC x Corinthians hoje à noite terão que desembolsar o valor de R$ 140 (inteira) e R$ R$ 70 (meia), já que o time da região mais que dobrou o preço dos ingressos. Na estreia, contra o Ituano, o custo para ver o jogo foi de R$ 60.