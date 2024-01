INSS promove série de atendimentos para moradores de Diadema

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai prestar atendimento, entre segunda e quarta-feira, em três locais públicos de Diadema. Os eventos homenageiam o aniversário da Previdência Social, celebrado em 24 de janeiro, e estão sendo realizados com o apoio da prefeitura do município.

O atendimento ao público começa, no dia 29, no Ginásio Poliesportivo Airton Senna, na Rua Oriente Monti, 115, Centro, das 9h às 16h. Os outros dois eventos vão ocorrer, também no mesmo horário, nos centros culturais Taboão (dia 30) – Rua Dom João VI, 1.393 – e Eldorado (dia 31), na Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55.

ATENDIMENTO

Vão ser realizados os serviços de orientação e informações previdenciárias; emissão da senha gov.br (utilizada para acesso ao Meu INSS – aplicativo ou site gov.br/meuinss); explicação sobre a utilização do Meu INSS; esclarecimento sobre serviços do Meu INSS e da Central Telefônica 135; informações sobre inscrição e contribuição à Previdência Social, com os códigos e as alíquotas utilizadas.

Pelo Meu INSS ou telefone 135, é possível realizar a maioria dos serviços previdenciários, sem a necessidade de ir uma unidade de atendimento. A ferramenta Meu INSS disponibiliza comprovantes como os extratos de contribuição, chamado de CNIS e de pagamento de benefícios, a segunda via da carta de concessão, entre outros documentos.

ASSÉDIO

O INSS consolidou ontem uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência no ambiente de trabalho e relações institucionais. A publicação das regras no Diário Oficial da União é resultado de debates que tiveram início em 2023, com o objetivo de criar um fluxo de denúncia, acolhimento e proteção das vítimas, além de uniformizar o encaminhamento para as punições por condutas ilegais.

As medidas entrarão em vigor em 1º de fevereiro, determinando os procedimentos para o acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação aos trabalhadores e estagiários. Também criam o Comitê Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Violência que conduzirá as ações relativas à nova política.

O colegiado será constituído por representantes das diretorias de gestão de pessoas e de governança, controladoria, ouvidoria e comissão de ética. Também atuará em conjunto com os profissionais de saúde capacitados para promover o cuidado integral às pessoas afetadas por situação de assédio e violência na relação de trabalho.

O comitê será responsável ainda pelo canal de acolhimento, suporte e acompanhamento dos trabalhadores, e poderá recomendar ações imediatas para preservar a saúde e a integridade física e moral das pessoas afetadas. Também encaminhará à Corregedoria os casos que configurarem violações de deveres e proibições legais.