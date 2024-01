Consórcio inicia diagnóstico de resíduos

Com foco em conhecer a dinâmica das gestões municipais, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC tem realizado rodada de visitas às prefeituras da região para iniciar um diagnóstico regional sobre os resíduos da construção civil. Nesta semana, a equipe técnica e a coordenação do GT (Grupo de Trabalho) Resíduos da entidade regional visitaram duas das cinco cidades consorciadas.

A primeira delas foi Rio Grande da Serra, em reunião que contou com a participação da prefeita Penha Fumagalli e dos secretários de Obras, Kleber Avelino de Oliveira; de Serviços Urbanos, Wilson de Souza; e adjunto de Verde e Meio Ambiente, Fernando Cesar Alvares.Os integrantes do município destacaram o trabalho do Consórcio do Grande ABC e a necessidade da busca conjunta na captação de recursos para a execução de projetos na cidade.

Já em Ribeirão Pires, a comitiva do Consórcio ABC foi recebida pelo secretário de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Temístocles Cardoso Cristófaro, e o zootecnista João Paulo Marigo Cerezoli, que fizeram um resgate dos programas já desenvolvidos na área e destacaram a importância do arranjo regional na gestão dos resíduos da construção civil para ganho de escala na operação e diminuição de custos para as prefeituras.

“Estas visitas nos permitem conhecer melhor a gestão de resíduos de cada município e qualifica o planejamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito regional”, destacou o superintendente-adjunto do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa), Edinilson Ferreira dos Santos, que foi referendado como novo coordenador do GT Resíduos.

Nas próximas semanas o grupo visitará os demais municípios consorciados para elaboração do diagnóstico regional dos resíduos da construção civil. O objetivo é construir uma série de proposição de ações regionais sobre o tema.