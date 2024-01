Familiares homenageiam vítimas de acidente aéreo em Rio Grande

Familiares prestaram homenagens nas redes sociais ao advogado Ricardo Falarini, 60 anos, e ao empresário Benedito Aparecido da Silva, 59, vítimas do acidente aéreo na divisa entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires nesta quinta-feira (25).

Os ocupantes tinham planos de passar o final de semana pescando no interior de São Paulo.

Nascido em Macaubal, interior paulista, Benedito, conhecido como Bene Danita, era advogado e sócio da esposa, no ramo farmacêutico. Tentou se eleger ao cargo de deputado federal em 2022, pelo Republicanos, em São Paulo.

“A vida é um sopro. Segunda-feira estávamos s em comemoração e hoje iniciamos com esta notícia triste. Inexplicável, tão rápido e hoje vocês nos deixaram. Que Papai do céu receba vocês. Nós estamos aqui com a dor da saudade e neste momento sem entender o porquê. Até um dia pai e Ricardo”, escreveu a filha de Benedito Aparecido nas redes sociais.

O advogado Falarini era especialista em mercado imobiliário e inscrito pela OAB-SP Subseção Vila Prudente desde maio de 2021. No Tribunal de Justiça de São Paulo, ele aparece em dezenas de processos na Capital, Grande São Paulo e no Interior. A filha do advogado publicou um texto de despedida para o pai em seu perfil.

“Ô paizinho, meu coração tá partido e eu sei que dessa vez vai ficar assim pra sempre. Não podia ser assim, a gente tinha coisa pra viver, tantos momentos para compartilhar, tantos abraços, conversas, risadas, porque a gente era assim, né? Obrigada por ter me dado a honra de vir para essa vida como sua filha!”

A esposa de Falarini também usou as redes sociais para se despedir do marido. “Que você possa seguir um caminho de luz e que, neste momento, Deus possa confortar o meu coração, ah, e por favor, não apronte muito com o Bene aí em cima pois vocês dois juntos são impossíveis! Eu te amo e vou te amar pra todo sempre.”

A OAB-SP Subseção da Vila Prudente, onde ambos eram inscritos, publicou nota de pesar lamentando a perda dos advogados.

Ricardo Falarini e Benedito Aparecido da Silva foram velados na sexta-feira (26), no Velório Ossel, em São Caetano.