Após ganhar Prova do Anjo no BBB24, Fernanda dispara: - Está todo mundo olhando de cara feia para mim

Nesta sexta-feira, dia 26, Fernanda ganhou a Prova do Anjo no BBB24 e está imune do próximo paredão. A sister decidiu colocar Rodriguinho e Pitel para cumprir o monstro. Ao combinar com os amigos de colocá-los no castigo vestidos de cavaleiro e dragão, acabou deixando o restante da casa confusa. Após sair vitoriosa, ela se reuniu com os aliados no quarto e fez um desabafo.

- Está todo mundo olhando de cara feia para mim. A Giovanna eu já sabia que me olhava de cara feia e não era à toa. A Alane já deve ter falado que votei nela.

- Elas acharam que iam para o monstro, vão ficar devendo agora, respondeu Pitel.

Fernanda ainda disparou:

- Já está declarado que é todo mundo contra mim mesmo? Só vou falar com vocês?

Incomodada com a reação de alguns participantes com o resultado da prova, disse:

- Eu vi uma cena muito triste, de quase todo mundo me desejando mal.

- É que eles queriam votar em você. Se sai você, entra quem?, rebateu Pitel, na tentativa de acalmar a amiga de confinamento.