Zezé Di Camargo afirma que jamais vai passar pano para Wanessa no BBB24: Analiso com imparcialidade

Acompanhando o BBB24, Zezé Di Camargo decidiu usar as redes sociais para se pronunciar após Wanessa ser criticada por seus posicionamentos em relação a Davi. Em uma publicação no Instagram, o cantor sertanejo compartilhou um vídeo em que a filha fala sobre a confiança que deposita nas pessoas.

- Eu achava tão lindo o jeito dele [ Zezé Di Camargo] ser de sempre ver o bom das pessoas, que fui criada assim. Eu sempre olho se não estou vendo coisa demias, se não estou sendo maldosa. Quando alguém olha no meu olho, o que ela falou eu acredito. Tenho dificuldade em ver que uma pessoa que fala olhando no seu olho vai mentir, declarou ela na casa mais vigiada do Brasil.

Na legenda, o artista explicou que não passará pano para ela e reconhecerá seus erros.

Eu jamais passaria pano pra quem quer que fosse, se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha, analiso com imparcialidade todas as falas dela dentro da casa.

E continuou:

O BBB é um jogo onde os participantes irão agir a partir de um ponto de vista deles, eles não têm visão macro dentro da casa, e o problema da Wanessa com o Davi é por convivência, em uma situação estrema de jogo e estresse, onde cada ação gera uma reação.

O cantor ainda afirmou que Wanessa mostrou compreensão a Davi diversas vezes.

Infelizmente Wanessa já entrou no jogo com o pre julgamento, isso está claro. Estão declarando ele como campeão desde o primeiro dia, sem dar chance a nenhum outro participante, podem até dar o prêmio pra ele, mas que seja de forma honesta, sem manipulação aqui fora e jogo sujo, que não seja às custas da cabeça de ninguém.

Deborah Secco

Mostrando que também está antenada em tudo o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, Deborah Secco opinou sobre a rivalidade entre os membros do Camarote e Davi:

Fico me perguntando o que seriam dessas pessoas do BBB24 que falam que Davi é mal-educado, agressivo (só por ser reativo ao que falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando que não vai perder para basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra do feijão, com vários participantes das edições antigas falando atrocidades em briga. Elas não iriam aguentar! Iriam surtar? Não acho que Davi tenha feito nada para despertar tamanho ódio da casa dessa forma? e mais uma vez só fortalecendo o menino porque se isso for para a edição, o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta.

Ela ainda rebateu um seguidor que disse que o brother é chato:

Tanta gente é nessa vida, mas BBB é um jogo de convivência! Tem que aguentar estar trancado numa casa cheia de gente diferente e mesmo achando todo mundo chato, tem que aguentar.