Bebê com 20 dias de vida é salvo de engasgamento em São Bernardo

A base do 6ª Batalhão da Polícia Militar de São Bernardo, no Bairro Ferrazópolis, foi o ponto de socorro mais próximo para salvar a vida do recém-nascido, de 20 dias. A mãe, que desceu do carro com a criança já sem respirar e com a breve perda de sinais vitais, conseguiu salvar a vida do filho pela execução da Manobra de Heimlich, aplicada pelos agentes de segurança na manhã desta sexta-feira (26).

O responsável pelo procedimento de primeiros socorros foi o Cabo PM Edson Carlos, que também é graduado em Psicologia e assim desempenhou o papel de tranquilizar ambas as vitímas.

Após a desobstrução das vias aéreas, o bebê foi conduzido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima e não corre riscos durante a recuperação.