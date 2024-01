PSDB marca convenção estadual e aposta em pacificação

A cúpula do PSDB estadual realizou reunião nesta sexta-feira para organizar o calendário da convenção paulista do partido, aparar arestas e unir o comando da legenda de olho nas eleições municipais de outubro e no projeto de retomada do protagonismo tucano no pleito nacional de 2026.

O encontro, liderado pelo presidente paulista da executiva estadual provisória do PSDB e prefeito de Santo André, Paulo Serra, na sede da legenda em São Paulo, bateu o martelo para realização da convenção - dia 25 de fevereiro - e pavimentou a construção de uma candidatura consensual no partido.

Participaram da reunião o ex-presidente estadual Marco Vinholi (cotado para reassumir o posto), o ex-deputado federal e ex-prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury, o prefeito de Ribeirão Preto e também ex-presidente paulista do PSDB, Duarte Nogueira, diretor do Instituto Teotônio Viela, Carlos Balotta, o ex-senador José Aníbal e o ex-deputado federal Ricardo Trípoli, além de Paulo Serra.

“A gente tem feito grande esforço para fortalecer o PSDB neste período em que estamos à frente da executiva estadual. Crescemos de 140 diretórios organizados para mais de 250 e vamos chegar a mais de 300 diretórios na próxima semana. Mas também temos trabalhado muito no resgate do partido baseado na pacificação, na união, em trazer grandes quadros que o partido tem para fazer parte deste processo de reconstrução”, comentou Paulo Serra.

Paulo Serra foi nomeado presidente estadual do PSDB no fim do ano passado, como último ato do ex-presidente nacional do partido, o hoje governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deixou o comando nacional da sigla após composição com alas da legenda - o partido hoje é dirigido pelo ex-governador de Goiás Marconi Perillo. A indicação de última hora causou ruídos nacionais e pressão pública para que houvesse uma convenção em São Paulo.

A direção paulista do PSDB, porém, optou por organizar os diretórios municipais para que a eleição estadual tivesse maior capilaridade no Estado. Dos 645 municípios, até dezembro cerca de 20% tinham diretório municipal constituído - no Grande ABC, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra seguem sem comando oficial, por exemplo.

“Hoje foi uma reunião importante com grandes figuras, históricas e atuais do partido, todas muito sintonizadas neste esforço de reconectar o PSDB, que tem boas gestões em São Paulo, gestões bem avaliadas, com aquilo que a sociedade espera e pensa do poder público”, emendou Paulo Serra. “Foi uma reunião muito importante e estamos super animados para esse processo.”

O PSDB busca se reconstruir depois de enfrentar sua pior eleição da história no Estado. Pela primeira vez em três décadas o partido perdeu o comando do governo do Estado - Rodrigo Garcia (PSDB) nem sequer foi ao segundo turno.