Após ser vítima de pornografia gerada por inteligência artificial, Taylor Swift pode entrar com ação judicial

Taylor Swift foi vítima de imagens pornográficas falsas criadas por inteligência artificial e publicadas nas redes sociais. Muitos dos vídeos e contas já foram removidas após movimentação dos fãs a denunciar os conteúdos. De acordo com o DailyMail, a artista cogita entrar em ação judicial contra os autores.

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico deu detalhes sobre as decisões a serem tomadas:

Está sendo decidido se uma ação legal será tomada ou não, mas há uma coisa que está clara: essas imagens falsas geradas por IA são abusivas, ofensivas, exploradoras e feitas sem o consentimento e/ou conhecimento de Taylor. A conta do Twitter que as postou não existe mais. É chocante que a plataforma tenha deixado no ar em primeiro lugar, contou a pessoa que não teve sua identidade revelada.

Ainda segundo o veículo, familiares e amigos da cantora estão furiosos com a situação. Apesar de Taylor não ter se pronunciado sobre o assunto, os fãs se prontificaram para denunciarem as contas que compartilhavam as imagens e até subiram a tag Proteja Taylor Swift, que entrou nos trends topics no Twitter.