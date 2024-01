Zilu Godoi adia viagem ao Brasil a pedido de ex-genro: O Buaiz disse que vai ficar com as crianças

Durante uma conversa de Wanessa Camargo dentro o BBB24, a cantora revelou que sua mãe deveria chegar ao Brasil na última quinta-feira, dia 25. Mas Zilu Godoi explicou que teve que mudar os planos.

Por meio de seus Stories, Zilu contou que conversou com Marcus Buaiz e ele ficaria com as crianças até segunda-feira, dia 29, e só então ela viria ao país tropical para ajudar com os netos:

- Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz diz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças porque segunda-feira tem aula. Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser.

Continuando, Godoi explicou que passou por alguns perrengues, mas não contou mais detalhes sobre isso. Mas garantiu que virá ao Brasil ajudar com os filhos de Wanessa, enquanto ela está confinada no BBB:

- Aconteceram uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda. Estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus e as crianças, enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final.