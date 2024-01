Médico supõe que Brad Pitt fez plástica facial

Rumores de que Brad Pitt teria realizado um procedimento facial tomaram as redes depois de um médico fundador da clínica lodrina JB Aesthetics revelar um sinal curioso de que o ator teria feito uma cirurgia em segredo.

O burburinho dos fãs surgiu depois que Dr. Jonny Betteridge falou sobre a aparência eterna de Pitt, e os internautas então comentaram sobre como ele está envelhecendo como Benjamin Button, do longa O Curioso Caso de Benjamin Button, estrelado pelo ator em 2008, em que interpretou um homem que envelhece ao contrário.

Em um vídeo, o esteticista facial Dr. Jonny Betteridge acredita que há uma pista importante de que Brad, de 60 anos de idade, fez a cirurgia:

Segundo o Daily Mail, o médico comparou as fotos da estrela de Hollywood tiradas no Oscar de 2020 com as de julho de 2023, no torneio de Wimbledon, em Londres.

- Este era ele há quatro anos em 2020 e você pode ver que ele está mostrando sinais normais de envelhecimento. Linhas estáticas profundas, perda de volume na área dos olhos e no meio do rosto e alguma flacidez da pele na parte inferior do rosto, declarou o esteticista.

Brad, no entanto, nunca chegou a revelar se já se submeteu à faca.