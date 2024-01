Rainha Camilla informa que Rei Charles III está bem após cirurgia

Ao que tudo indica, o Rei Charles III está bem. O monarca foi diagnosticado com um aumento na próstata e precisou realizar um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira, dia 26. Antes disso, ele ainda aproveitou para visitar Kate Middleton - que realizou uma cirurgia abdominal - antes de ir ao seu tratamento.

Segundo informações do Daily Mail, a Rainha Camilla sorriu para os súditos enquanto saía do hospital após o procedimento do marido ser concluído. Tranquilizando a todos, ela informou:

- Ele está bem, obrigada.

Ainda não se sabe quanto tempo Charles precisará ficar no hospital enquanto se recupera da cirurgia.