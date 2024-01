Boletim médico informa que Vanessa Lopes está recebendo tratamento psicológico em casa: Boa evolução até o momento

Nesta sexta-feira, dia 26, foi emitido o primeiro boletim médico com atualizações de Vanessa Lopes. A influenciadora causou preocupação nos seguidores após apertar o botão de desistência do BBB24 e não fazer nenhuma aparição pública ou nas redes sociais após sair da casa mais vigiada do Brasil. Alisson Ramalho, pai da famosa chegou a se pronunciar informando que a filha está recebendo apoio e acolhimento da família.

Osperfis oficiais de Vanessa nas redes sociais compartilharam uma publicação com um boletim escrito pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva, diretor do instituto de psiquiatria que está realizando o acompanhamento da artista. Na nota, o médico declara que ela está recebendo acompanhamento em casa.

A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia.

Ele adiciona que Vanessa precisará ficar afastada dos trabalhos para focar na saúde.

Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio publico, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e a paciente sempre que tenhamos evolução no quadro.