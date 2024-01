Veiga celebra largada de ano artilheira no Palmeiras e projeta 'grande resultado' no clássico

A temporada começou da melhor maneira para Raphael Veiga no Palmeiras. Dos quatro gols do time, três foram anotados pelo meia, que comemorou a largada artilheira. Além da boa fase, o jogador mostrou enorme confiança em ajudar a equipe a embalar no Paulistão e previu "um grande resultado" no clássico com o Santos, no domingo.

"Muito bom começar assim, dá uma confiança para o restante do ano. Treinamos para isso, nos preparamos para viver momentos como esse. É um começo muito bom, um momento importante. Daqui a pouco, já temos jogo decisivo e serve para ganharmos confiança individual e como equipe", afirmou Veiga. "Espero continuar fazendo gols para alcançarmos nossos objetivos neste ano", continuou o camisa 23, já frisando a decisão da Supercopa contra o São Paulo, dia 4 de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Com os gols anotados diante de Novorizontino e Inter de Limeira (2), Raphael Veiga chegou a 85 com a camisa palmeirense em 272 partidas disputadas, subindo para a 24ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube. A marca será melhroada em breve, pois encostou em Ademar Pantera, com 87, e Dudu Baixola, com 88.

Veiga ainda está a um gol de alcançar a 9ª colocação entre os maiores artilheiros da história do Allianz Parque, com 45 bolas na rede no estádio, logo atrás de Echevarrieta, com 46. Em cobranças de pênaltis, só perde para Evair (33 a 30).

"É legal, uma marca muito grande, por um time muito grande. Um time que tenho um carinho enorme. Confesso que nunca foi meu objetivo, mas é consequência do trabalho feito ao longo do tempo", disse. "Espero continuar fazendo gols, dando assistências, ganhando. Não para bater marcas, mas para deixar o Palmeiras no topo. Fico feliz porque você entrar na história com números expressivos em uma equipe como essa é algo muito grande para o futebol."

Veiga aproveitou para prever um grande embate com o Santos no domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, no qual o time da casa entrará com sentimento de vingança após perder, de virada, na Arena Barueri, por 2 a 1, no último encontro, quebrando um tabu de 12 jogos.

"Jogar contra uma equipe que é nosso rival é sempre difícil pelo peso que têm as partidas. O Santos está se reestruturando, trouxe jogadores de renome, importantes, que já têm bagagem. Por tudo que aconteceu, eles querem dar a volta por cima, fazer bons jogos, sabem que podem ser os únicos clássicos do ano", avaliou o meia. "Eles querem fazer momentos especiais para o ano deles, mas a gente não pode deixar que isso aconteça e estamos trabalhando para que domingo possamos fazer um grande resultado e manter nossa sequência e a nossa confiança para o resto do ano."