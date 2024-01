Cunhada de Yasmin Brunet defende modelo após internauta comentar que mãe de Gabriel Medina sempre esteve certa

Marcella Duque, namorada do irmão mais novo de Yasmin Brunet, Antônio Fernandez, saiu em defesa da cunhada depois um comentário criticando a participação da modelo no BBB24. A fim de atacar Yasmin, a internauta citou a suposta briga que a influenciadora teve com a família de Gabriel Medina, seu ex-marido.

A mãe do Medina sempre esteve certa em relação a Yasmin. Decepcionante!, escreveu.

Marcella não gostou do que leu e rebateu:

É só um jogo, absurdo você vir aqui jogando hate e colocando um assunto pessoal no meio, que você nem sabe o que aconteceu.

Aos que não se recordam, Gabriel e Yasmin anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2022. Os dois começaram a namorar em março de 2020, e oficializaram a união durante uma viagem ao Havaí.

Presente da ex-sogra guardado?

Recentemente, Gabriel Medina abriu as portas de sua casa em Maresias, no litoral norte de São Paulo, para o também surfista, Pedro Scooby, no Podpah Visita. Durante a visita, Medina mostrou que guarda inúmeras relíquias em sua mansão.

No seu quarto, por exemplo, guarda com carinho um livro assinado por Ayrton Senna e dedicado para a modelo Luiza Brunet, a ex-sogra do surfista, mãe de Yasmin Brunet, com quem foi casado.

- Ela viu que eu era muito fã e acabou me dando. Foi muito f**a, disse.