Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato aproveitou o aniversário de São Paulo na quinta-feira, dia 25, para comemorar do jeito que gosta: ensaiando com a Gaviões da Fiel no Sambódromo do Anhembi.

Durante o ensaio técnico, a Rainha de Bateria da escola paulista, que está no posto há 20 anos, apostou em um look repleto de correntes douradas e prateadas assinado pela marca Jivomir Doumoustchiev.

O styling foi de Pedro Sales e a make de Will Vieira. Durante o ensaio técnico, ela ainda foi homenageada pelos seus 20 anos de avenida ao lado da escola corintiana.