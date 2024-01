Ary Fontoura faz 91 anos e é homenageado no 'Encontro'

O ator Ary Fontoura completa 91 anos neste sábado, 27. Para celebrar a data, a produção do programa Encontro Com Patrícia Poeta homenageou o artista nesta sexta-feira, 26. Veja vídeo acima.

Em uma videochamada com Fontoura, Patrícia Poeta e o público cantou "Parabéns para você". Ainda, o ator ganhou um bolo surpresa do programa.

"Essa vela do bolo significa 91 anos. 91 anos bem vividos. 91 anos em que eu sempre agradeci pela vida que Deus me deu. Aproveito como Ele quer que eu aproveite, com muita alegria e prazer. Viver pode ser muito bom a partir do momento que você determinar como será sua vida", disse ele.

"Procurando sempre os caminhos melhores, é uma beleza. Eu me sinto profundamente gratificado. Esse é o meu maior presente: a minha longevidade. Vendo as coisas mudarem, vendo o mundo tomando rumos incríveis, vendo as pessoas mudarem também. Enfim, maravilhoso", completou.

Com 90 anos, Fontoura participou do Caldeirão Com Mion e revelou seu segredo para a longevidade. Ao ser questionado se ele praticava musculação, afirmou que sim.

"Fazendo o possível: tem dias que sim, tem dias que não, depende também, a gente é humano, né? Mas de modo geral sempre me movimentando, é uma coisa que eu aconselho a todo mundo: não parar, porque se não param com a gente", respondeu.

A vivacidade de Fontoura, de fato, é uma das características que o destacam. Prova disso foi a participação dele no BBB 24, na quarta-feira, 24. Ele esteve no quadro Vamo Invadir Sua Casa, no qual o humorista Marcos Veras leva famosos para conhecer a casa mais vigiada do Brasil.

O ator não poupou ninguém: deitou na cama dos brothers, comeu a comida deles, usou a touca de cabelo de Giovanna Pitel e até "imitou" Vanessa Lopes, influenciadora que desistiu do programa na última sexta-feira, 19.