Obituário - 29 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Rosa Joana dos Santos, 87. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Maria Rossinhole Glória, 77. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Arlindo da Cruz, 76. Natural de Rio Pardo de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amarildo Zottesso, 57. Natural de Planaltina do Paraná (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Francisco Coradi Tapi, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Sinval Guilherme, 77. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Horácio Poltronieiri, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

MAUÁ

Manoel Pereira de Souza, 66. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.