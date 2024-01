Obituário - 28 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Izabel Jodar Dearo Costa, 97. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Romilda Vite Berlato, 91. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tieko Saton, 86. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Elza Martins, 84. Natural de Eldorado (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar Rindeika Filho, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Rodrigues da Silva, 81. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carmem da Silva Serra, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Alfredo Lúcio da Cruz Gallo, 75. Natural de Brotas (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Aparecido Ferreira, 75. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Ferreira, 64. Natural de Santa Albertina (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena de Azevedo, 62. Natural de Lucélia (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Xavier de Souza, 62. Natural de Caetité (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Zélia Laurentino Silva, 89. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Neusa Maciel, 77. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Fração, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Batista da Silva, 59. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Franco José da Silva, 34. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 23. Cemitério em Itainópolis.

DIADEMA

João José dos Santos, 72. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Carvalho, 69. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Magela Silva, 59. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Ione Jesus de Souza, 49. Natural de Anagé (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Marino Castão, 81. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no Jardim Haydeé, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.