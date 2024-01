Troca de quartos, debates e reclamações... Confira tudo o que rolou nesta madrugada no BBB24

Depois da escolha do novo líder do BBB24, a madrugada desta sexta-feira, dia 26, foi cheia de movimentações de jogo e até mesmo reclamações de outros participantes. Yasmin Brunet e Wanessa Camargo passaram algum tempo tentando fazer um plano para expulsar Davi do quarto delas. A dupla chegou a debater com algumas pessoas da casa como fazer a mudança.

Segundo Yasmin e Wanessa, o participante já deu o que tinha que dar para elas e deveria sair do quarto magia para elas ficarem mais tranquilas. A modelo chegou a desabafar falando que sempre teve problemas com ele:

- Eu não gosto do jeito dele, da energia dele, tudo dele me incomoda.

Mostrando o outro lado da situação, Marcus Vinicius explicou que não acha legal pedir para o Davi sair do quarto porque todos estão no mesmo nível na competição:

- Gente, eu acho um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino sentir como se tivesse na casa dos outros. Ele é tão participante quanto todo mundo.

Após toda a movimentação sobre os quartos, Wanessa acabou mudando, assim como Raquele e Isabelle. Mas ela e Yasmin não conseguiram aliados para fazer com que Davi mudasse.

Jogo

Enquanto toda a conversa da mudança dos quartos rolava, Davi estava conversando com Isabelle. A dupla de aliados debatia sobre o jogo e torceram para o anjo ser autoimune e assim os dois saírem do alvo de MC Bin Laden. O líder escolheu os amigos, Wanessa Camargo e Rodriguinho para ficar na mira. O baiano contou que ele queria ganhar o anjo para se salvar e salvar a amiga manauara:

- Seria uma boa amanhã se na Prova do Anjo fosse autoimune e imune, porque, se eu ganhasse ou você ganhasse, que ia imunizar você e seria autoimune. A gente ia se imunizar, então ia sobrar só duas pessoas.

Momento de distração

Como nem só de estratégia vive o reality, Beatriz foi uma das pessoas mais citadas por outros participantes por se aproximar de Davi. Segundo alguns, ele está tentando formar uma aliança com a jovem. Só que os dois juntos estavam só cantando e os intenautas viralizaram o momento de brincadeira.