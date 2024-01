Felipe Simas é internado após doença no olho e desabafa: 'Incertezas da vida'

O ator Felipe Simas foi internado em um hospital após uma doença no olho direito. Na quinta-feira, 25, pelos Stories do Instagram, ele contou que sentiu a visão embaçada.

"Percebi que o meu olho direito estava com umas manchas, não estava focando muito bem, enquanto o meu olho esquerdo estava 100%. Nos meus 100% e a Mari Uhlmann, sua mulher falou: Felipe, você está cansado, você está trabalhando, está na correria, descansa e amanhã a gente vê como você acorda", revelou Felipe.

O ator acordou com o mesmo sintoma no dia seguinte. "Rapidamente, ligamos para a oftalmologista que nos atendeu... Ela atende a nossa pequena, a Dra. Fabíola, a gente confia muito nela e ela nos encaixou no consultório, 5h da tarde, fez os exames, revirou meu olho para ver se tinha algum corpo estranho, que estava incomodando, e nada".

"Até que ela fez o exame de coloração, botou umas figuras e pediu para eu falar a diferença das cores. Esse olho estava muito diferente desse olho. Esse estava bem marrom, bem manchado. E esse daqui estava nítido", continuou.

A médica desconfiou que Simas estivesse com uma neurite óptica - uma inflamação do nervo óptico que pode levar à perda da visão. Ela pediu uma ressonância magnética do cérebro do ator com urgência, mas não deu um diagnóstico.

"A neurite é um sintoma de alguma coisa, a gente não sabe o que é. Então, não adianta te dar possibilidades", teria dito a médica, segundo o artista.

"Ela nos tratou com muito carinho e também não quis assustar. Mas falou que era uma corrida contra o tempo porque tinha que ser detectado o mais breve possível", completou Simas.

No dia seguinte, um exame de imagem comprovou que ele estava com a neurite óptica. Após a oftalmologista entrar em contato com um neurologista, o artista realizou outros exames para investigar a causa da inflamação no olho. Tumores, infecções e vírus já foram descartados. Agora, a suspeita é de uma doença autoimune ainda não diagnosticada.

"Pode ser que isso a neurite óptica aconteça uma vez na vida e nunca mais ou pode ser algo recorrente na minha vida, então agora a gente vai atrás do que é realmente essa doença autoimune. Mas quero dizer que está tudo em paz, sigo firme, forte e na fé", finalizou Simas.

No Instagram, o ator também desabafou sobre o quadro. "Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje tô aqui. As incertezas da vida me levam para mais perto de Deus. As palavras do caminho como: seja forte e corajoso? em tudo daí graças? estejam firmes na fé?' iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos", escreveu na legenda de um post.