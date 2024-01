Buscas por mulher que desapareceu no Rio Puruba em Ubatuba chegam ao 4º dia

As buscas por uma jovem de 20 anos que desapareceu após tentativa de atravessar o Rio Puruba, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na tarde de terça-feira, 23, foram retomadas e chegam ao 4º dia nesta sexta-feira, 26. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), os trabalhos foram iniciados por volta das 7 horas.

Na quarta-feira, 24, uma adolescente de 14 anos, que estava com a mulher, teve a morte confirmada. No dia, a corporação recebeu a informação via 193 de que um corpo tinha sido encontrado na Praia do Léo.

Após reconhecimento pelo tio da vítima, no início da tarde, foi confirmada a informação de que se tratava da adolescente.

De acordo com a corporação, o tio de uma das vítimas informou que as duas jovens foram atravessar o rio, quando percebeu que ambas estavam sendo arrastadas pela correnteza que ia em direção ao mar. Logo, ele as perdeu de vista.

As buscas pela segunda vítima estão concentradas na Praia do Puruba e outras áreas próximas ao último lugar onde elas haviam sido avistadas pela última vez.