Zverev abre 2 a 0, mas Medvedev busca a virada e vai à final do Aberto da Austrália

O tenista russo Daniil Medvedev buscou uma grande virada sobre o alemão Alexander Zverev, nesta sexta-feira, e avançou à final do Aberto da Austrália. O número três do mundo perdeu os dois primeiros sets da semifinal, mas buscou o empate em dois tie-breaks seguidos e levou a melhor no quinto e decisivo set, após 4h18min de batalha. O placar da incrível vitória por 3 sets a 2 marcou parciais de 5/7, 3/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/3.

Medvedev vai disputar sua terceira final em Melbourne. Nas duas anteriores, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic. O russo, portanto, busca seu primeiro título no Aberto da Austrália. E o segundo troféu de Grand Slam da carreira - levantou a taça do US Open em 2021.

No domingo, seu adversário será o italiano Jannik Sinner, quarto colocado do ranking, que surpreendeu nesta sexta ao eliminar Djokovic, que vinha de uma série invicta de 33 jogos na Austrália. Será o 10º confronto entre os dois tenistas. O russo leva a melhor no retrospecto, com seis vitórias e três derrotas. Mas o italiano venceu as três últimas partidas, disputadas todas em 2023.

Para alcançar a final, Medvedev precisou de equilíbrio, paciência e persistência nesta sexta. O russo jogou mal nos dois primeiros sets, cometendo diversos tipos de erros não forçados, diante de um forte ritmo de Zverev. O alemão estava embalado por grandes atuações em Melbourne, principalmente nas quartas de final, quando derrubou o espanhol Carlos Alcaraz, um dos candidatos ao título.

Sem tomar conhecimento de Medvedev, Zverev foi dominante nas duas primeiras parciais. Mas a situação mudou a partir do terceiro set. Isso porque o russo elevou seu nível de jogo e passou a errar menos. O duelo ganhou em equilíbrio, tanto que não houve quebras de saque em nenhum momento do terceiro e do quarto sets.

Nas duas partidas, Medvedev foi ligeiramente superior no tie-break e buscou a igualdade no placar: 2 a 2 em sets. No quinto, Zverev demonstrou abatimento e cansaço diante da reação do rival. Inseguro, cometeu erros não forçados surpreendentes. O russo aproveitou o momento favorável, obteve duas quebras de saque e encaminhou a vitória.