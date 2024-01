Pai de Vanessa do 'BBB 24' explica sumiço da filha após desistência: 'Está com a família'

O pai da influenciadora que desistiu do BBB 24 Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, rompeu o silêncio e publicou um vídeo para contar por onde anda a filha. De acordo com ele, a jovem está bem, mas reclusa neste momento "que demanda atenção e muito cuidado".

Em pronunciamento curto no Instragram, ele agradeceu o apoio e carinha que Vanessa vem recebendo nas redes sociais e afirmou que, após a saída do programa, foi direto para casa. "Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes", declarou.

Ele também afastou teorias online de que houvesse ruptura familiar. Quando ainda estava na casa do BBB, Vanessa falou sobre como era a relação em casa, a dificuldade de lidar com sentimentos e sobre como os pais associavam choro a fraqueza, o que pode ter alimentado os boatos.

"Quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras, dizendo que há atritos e brigas da Vanessa com a família dela. Ao contrário, estamos todos muito bem, em família e esse é um momento de muito acolhimento", afirmou o pai.

Ele finalizou dizendo esperar que em breve a influenciadora volte às redes sociais, "distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia". E emendou pedindo empatia para os seguidores e fãs de Vanessa. "A empatia salva vidas e esse é o momento que a gente precisa de muito apoio e muito acolhimento", concluiu.

Relembre

Na tarde de sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. Depois, Vanessa afirmou estar "aliviada". Antes do ato, a sister estava sentada na sala com alguns colegas de confinamento e revelou o desejo de desistir, mas foi impedida por Nizam.

Um pouco mais tarde, porém, intempestivamente ela levantou, foi até o botão, abriu a escotilha e apertou. Os brothers e sisters não conseguiram interrompê-la desta vez.

As atitudes da influenciadora na casa já vinham divindo opiniões aqui fora. Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo "um personagem", outros demonstraram preocupação pela saúde mental dela. Vanessa havia começado a fazer suposições sobre o jogo e conexões entre elementos da casa e acontecimentos. Correlações que aparentemente só ela conseguia enxergar.

Com comportamento errático e fala descoordenadas, por muitas vezes, ela se comparou à protagonista do filme Jogos Vorazes, se voltou contra aliados no reality e chegou a insinuar que a produção do programa conspirava contra ela. Por vim, alegou que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality.