Santo André empata e fica na lanterna do grupo

Santo André e Novorizontino encerraram ontem à noite no Brunão a segunda rodada do Campeonato Paulista. Em campo, nada de gol e o empate por 0 a 0 não foi bom pra ninguém.

Na primeira etapa, o lance mais polêmico aconteceu aos 29 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Ramalhão, após toque de mão na área do zagueiro do interior. Chamado pelo VAR, o juíz anulou a penalidade assinalando impedimento na origem do lance.

O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio, muita briga pela bola e poucos lances de perigo. O Novorizontino até tomou mais as iniciativas ofensivas, mas também foi pouco incisivo.

O técnico andreense Fernando Marchiori só mexeu na equipe aos 25 minutos, e o Ramalhão tentou algo diferente na partida apenas nos momentos finais, também sem eficiência.

Com o empate o Santo André soma o primeiro ponto na competição, mas segue na lanterna do Grupo A. No próximo domingo (28), o Ramalhão terá pela frente o clássico regional contra o Água Santa, novamente em casa.