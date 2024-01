Charge - 26 de janeiro de 2024

Nesta primeira etapa da vacinação contra a dengue no SUS (Sistema Único de Saúde), prevista para iniciar em fevereiro, o Grande ABC ficou de fora da lista das cidades contempladas. Devido à capacidade limitada dos lotes, o Ministério da Saúde definiu critérios para distribuição e divulgou nesta quinta-feira (25), que 521 municípios do País receberão os imunizantes.

Segundo a pasta, as regiões selecionadas atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2 - um dos quatro sorotipos de vírus da dengue.