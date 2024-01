IPCA-15 de janeiro foi publicado antes do horário previsto no Sidra; IBGE apura vazamento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta sexta-feira, 26, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) antes das 9 horas, horário previsto para a divulgação do indicador, no sistema Sidra.

Por volta das 8 horas, o IBGE havia divulgado em seu site que a variação mensal do índice para o mês de janeiro tinha o valor de 0,31%, segundo economistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A informação vazada circulou entre grupos de economistas no WhatsApp.

Procurado, o IBGE informou que vai apurar o episódio.

Sidra é a sigla para Sistema IBGE de Recuperação Automática, onde os dados de pesquisas realizadas pelo IBGE podem ser acessados em quadros, gráficos e cartogramas.

Inflação menor e abaixo do piso das previsões

O IPCA-15 registrou alta de 0,31% em janeiro, após subir 0,40% em dezembro.

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,38% a 0,60%, com mediana positiva de 0,47%.

Com o resultado de janeiro, o IPCA-15 tem alta 4,47% em 12 meses. Em 2023, o índice acumulou alta de 4,72%, pouco aquém do teto da meta de inflação, de 4,75%.