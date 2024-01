Palavra do Leitor - 26 de janeiro de 2024

Morte em escola – 1

‘Inquérito não aponta culpado por morte de criança em Emeb’ (Primeira Página, ontem). É preciso dizer que o fato de a polícia não ter apontado o culpado pela morte de Isadora Custódio, 5 anos, enquanto brincava em escola municipal em São Bernardo, não significa que não haja culpado.

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Morte em escola – 2

A culpa foi da árvore, que cansou de ficar em pé. Simples assim. Enquanto isso, a família chora a saudade da filha. E os políticos enchendo as cuecas de dindim. A eleição vem aí e o povo vai votar no mais do mesmo.

Vanessa Rodrigues

do Instagram





Morte em escola – 3

A culpa foi do galho, que se cansou de ficar escorado na árvore e ninguém viu... Que absurdo! Onde estavam que ninguém viu o risco deste galho cair em alguma criança?

Angélica Avelino

do Instagram

Morte em escola – 4

Como assim, sem culpados? De quem era a obrigação de fazer a manutenção? Pediram para fazer a manutenção? Quem não fez sua obrigação? Com uma boa investigação, acham rapidinho. Absurdo! Uma criança de 5 anos morreu na escola e ninguém tem culpa? Não consigo imaginar a dor dos familiares, que está sendo reforçada por esse descaso!

Suelen S. Santos

do Instagram

Morte em escola – 5

Ficou em cima do muro. Esperamos que o Ministério Público tenha mais competência.

Francisco Noronha

Santo André

Morte em escola – 6

Fatalidade, estão chegando as eleições!

Tiago Morassi

Capital

Zona Azul

Em Santo André, 30 minutos parado no Centro, paguei R$ 1,60 pela Zona Azul. Muito poderia reclamar, mas em cidade que não utiliza a Zona Azul, a população sofre na área central, nos locais de concentrações de comércio e bancos. O exemplo é a cidade de Mauá. Já foram feitos pedidos, reclamações e até reportagem de jornal sobre a dificuldade dos motoristas em encontrar uma vaga no Centro. O chefe municipal, Marcelo Oliveira, faz que não existe o problema, se torna omisso sobre esse caos que levam os comerciantes, lojistas e munícipes a ficarem nervosos.

Eduardo Furtado

Mauá

Pombos em S.Caetano – 1

‘Contrato para espantar pombos vira alvo do MP’ (Política, ontem). Em São Caetano, isso é normal. Como tem eleição, político precisa arrecadar dinheiro para campanha.

Luiz Carlos Polli

do Instagram

Pombos em S.Caetano – 2

São uma vergonha os nossos políticos, por isso que as cidades estam superendividadas!

Solange Pugnaghi

do Instagram

Carnaval

‘Após 12 anos, Diadema volta a celebrar o Carnaval’ (Política, dia 19). E como a reportagem diz, a Folia tem data e hora marcadas. Um show de Alceu Valença não é barato, será que a cidade não tem outras demandas mais urgentes para gastar este dinheiro? Aqui lembrando do pão e circo no império romano.

Walmir Ciosani

São Bernardo

PT

As manifestações dos membros do PT, inclusive seu líder maior, Lula, são sempre as de apoiar ditaduras. Cuba, Rússia, Iraque, Venezuela, Nicarágua etc... Esta admiração por países ditatoriais diz muito sobre o DNA do PT, que no fundo gostaria de permanecer eternamente no poder, vulgo “ditadura” e das mais persecutórias!

Tania Tavares

Capital

Água Santa

‘Água Santa joga mal e perde em casa para o Botafogo’ (Esportes, dia 24). Que saudade do Thiago Carpini!

José Cardoso

São Caetano