Vacina, já!

Em meio a escalada preocupante da dengue, o Grande ABC foi negligenciado na recente distribuição de vacinas contra a doença feita pelo Ministério da Saúde. Por restrição na quantidade de doses disponíveis, de acordo com reportagem publicada nesta edição do Diário, apenas 521 municípios do País receberão os imunizantes. A informação frustra os moradores da região, já que as estatísticas são alarmantes. Segundo informações oficiais, cinco das sete cidades do bloco registraram no ano passado 560 pacientes contaminados pelo mosquito Aedes aegypti, aumento de 42% em relação a 2022, quando foram 394 casos – o número pode ser maior, já que São Bernardo e São Caetano omitem informações.

É perfeitamente compreensível que o Ministério da Saúde priorize localidades que mais sofrem com a dengue. Incapaz de proteger a todos, amparam-se os mais necessitados. Inquestionável. Trata-se da lógica do cobertor curto. Todavia, pela explosão de casos, o Grande ABC merece a atenção das autoridades sanitárias nacionais. A União precisa agir para ampliar a disponibilidade de doses. A ineficácia na cobertura vacinal é um golpe na luta coletiva contra a proliferação da doença. Ante a falta de imunização, a região está vulnerável a surto, o que pode resultar em consequências devastadoras para a saúde pública e sobrecarregar ainda mais o sistema hospitalar já sob pressão.

Para resolver a questão, torna-se imperativo que as autoridades do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC intervenham imediatamente para assegurar que as sete cidades sejam atendidas com os imunizantes necessários, protegendo assim a população de cenário potencialmente catastrófico. A instituição, como representante legítimo do bloco, tem o dever de agir como intermediário incisivo entre as necessidades da população e as instâncias superiores. A ausência de vacinas em uma região que já enfrenta desafios significativos na área da saúde é uma falha que não pode ser ignorada. A urgência da situação exige uma resposta imediata do governo federal. Vacinação em massa, já!