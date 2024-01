Laila Garin, intérprete de Elis, diz que perdeu seguidores após selinho em colega de elenco

A atriz e cantora Laila Garin afirma que começou a perder seguidores nas redes sociais após postar uma foto em que dá um selinho na também atriz Lílian Menezes. As duas interpretam a cantora Elis Regina no espetáculo Elis, A Musical.

Laila postou a foto com Lílian nesta quarta-feira, 24. Na legenda, ela escreveu: "Parabéns, parceira. Você é um mulherão. Obrigada por tudo. Só a gente sabe". O clique foi feito pelo ator Flavio Tolezani, que também atua no musical.

Logo em seguida, Laila fez um vídeo e postou em seus stories para dizer que tinha começado a perder seguidores - atualmente ela conta com 72, 7 mil fãs no Instagram - depois que postou a foto.

Após isso, ela respondeu a um comentário em inglês de um seguidor que afirmou ficar chocado quando procura a vida de um ator ou atriz de quem é fã e descobre que ele ou ela "se tornou" gay.

Laila, então, escreveu: "Namoro meninas desde sempre. Hoje se foram vários seguidores homofóbicos. C... baldes!"

Ela também fez questão de dizer que os gays ajudaram em sua formação. "Os gays me formaram e me criaram. Eu sou filha de chiquita bacana com purpurina", disse.