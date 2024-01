Gol pede recuperação na Justiça dos Estados Unidos

A Gol Linhas Aéreas entrou com pedido de recuperação judicial (Chapter 11) no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. O Chapter 11 é um processo utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar.

A empresa tem como compromisso obter financiamento de US$ 950 milhões (R$ 4,677 bilhões) junto à Abra, holding que controla a própria Gol e a Avianca. O negócio está sujeito a aprovação judicial. E, segundo a Gol, se viabilizado, “fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira”.

A companhia informou que, durante o processo, os voos de passageiros da Gol, de carga, da GolLog, o programa de fidelidade Smiles e outras operações da companhia continuam normalmente.

No comunicado, a Gol afirma que “utilizará esse processo para reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer sua

estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo. A companhia espera sair desse processo com um investimento significativo de capital, incluindo os novos US$ 950 milhões em financiamento, posicionando-a para expandir sua posição como companhia aérea líder na América Latina”.

No comunicado distribuído ao mercado, a Gol destacou concorrentes que também já recorreram a Chapter 11. E empresa nominou a Latam, United Airlines, Delta, Aeroméxico e Avianca Colômbia.