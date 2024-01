Claudinho se cala sobre impeachment de Penha

O futuro da prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), a depender do presidente da Câmara, segue uma incógnita. Isso porque, após o pedido de cassação da chefe do Executivo ser protocolado, Claudinho Monteiro (Agir) prefere manter o silêncio e não comentar sobre o assunto ao ser procurado pelo Diário.

Toda a história começa após o vereador Marcelo Akira (Podemos) protocolar no Legislativo o pedido de impeachment da pessedista. O parlamentar alega “descaso da gestão” e “infração político-administrativa” como prevista no artigo 4° do Decreto-Lei Federal n° 201/1967. Em linhas gerais, o vereador defende a existência de “omissão dolosa” por parte da prefeita na questão da fiscalização e execução de serviços no Cemitério Municipal São Sebastião, quando familiares precisaram cavar a cova para sepultar um familiar.

A equipe do Diário procurou Claudinho Monteiro durante todo o dia de ontem. No primeiro contato, o parlamentar chegou a responder dizendo que não poderia falar naquele momento, solicitando retorno em 30 minutos. Depois, pelo WhatsApp, quis saber o assunto e as questões. Após essa etapa, passou a ignorar ligações e mensagens.

Nos bastidores da Câmara de Rio Grande da Serra, o impeachment vem ganhando corpo entre os parlamentares – e Claudinho Monteiro se tornou fiel da balança da discussão. O tema entra oficialmente em pauta no dia 7, no retorno dos trabalhos legislativos.

Alguns pontos alimentam a hipótese de cassação. Penha ainda não decolou nas pesquisas de intenção de voto e tem observado o provável retorno de Adler Kiko Teixeira (MDB) ao cenário político como protagonista – dizem que Claudinho Monteiro foi sondado por Kiko para ser seu vice. Do outro lado, caso Kiko, que foi prefeito de Rio Grande, mas estava fazendo política em Ribeirão Pires, regresse ao solo rio-grandense, a tendência é de polarização da disputa contra o ex-vereador Akira Auriani (PSB).

Nas contas, de quem acompanha as movimentações de perto, há sete, dos 13 vereadores, dispostos a cassar Penha.