Luiz Mário toma posse para terceiro mandato como presidente da FUABC

O Conselho de Curadores da Fundação do ABC deu posse ontem, em reunião extraordinária, à presidência da entidade para o mandato 2024-2025. A nova diretoria da FUABC é composta por um trio de advogados e foi eleita por unanimidade no fim do ano passado, com todos os membros reconduzidos em suas respectivas funções. Tem como presidente Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, como vice o Osmar Mendonça, e como secretário-geral o Bruno Vassari.

A indicação do presidente foi formalizada em 2023 pelos prefeitos dos três municípios instituidores da FUABC: São Bernardo, São Caetano e Santo André – este último, também responsável pela indicação do vice-presidente. São Caetano indicou o secretário-geral.

Advogado e procurador-geral do município de São Bernardo, Luiz Mário foi presidente da FUABC nos mandatos 2018-2019 e 2022-2023, e esteve como vice na gestão 2020-2021. “Para essa nova gestão, nosso objetivo principal é a institucionalização da Fundação do ABC. Isso significa modernização e padronização de processos, fortalecimento dos mecanismos de acompanhamento e controle, e a disseminação das boas práticas e inovações em todas as instituições sob nossa administração. Vamos concentrar esforços na governança da instituição e no planejamento estratégico, assegurando a saúde financeira e a implementação de novos projetos. Buscaremos continuamente soluções inovadoras e a garantia da oferta de assistência de qualidade, com atendimentos humanizados e resolutivos”, comentou.

Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação, a FUABC está presente em unidades de saúde instaladas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Itatiba, Itapevi, Ferraz de Vasconcelos, Sorocaba, Carapicuíba, Mirandópolis, São Paulo (Capital) e Mogi das Cruzes, além de Praia Grande, Santos e Guarujá.

Declarada instituição de utilidade pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André, a FUABC foi criada em 1967 pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, com objetivo de implantar uma faculdade de medicina. Em 1969, surgiu a Faculdade de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário FMABC.

Ao longo dos anos, a FUABC foi se consolidando cada vez mais como parceira estratégica de municípios e do governo do Estado de São Paulo para a gestão de equipamentos públicos de saúde, primando pela qualidade no atendimento, alta resolutividade e humanização. Com receita anual de mais de R$ 3 bilhões, a entidade realiza mais de 11 milhões de consultas e atendimentos por ano, além de 133,6 mil cirurgias, 87 mil internações e 18,9 milhões de exames e procedimentos. <TL>