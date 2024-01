Câmara de S.Bernardo cresce em 160% o custo da locação de carros em 6 anos

O contrato assinado pela Câmara de São Bernardo, sob gestão de Danilo Lima (PSDB), com a Nevada Rent a Car, para locação de veículos para uso dos vereadores sob valor de R$ 83,3 mil por mês, representa um aumento de 160,3% do custo do serviço nos últimos seis anos. Em dezembro de 2017, quando comandado por Pery Cartola (PSDB), o Legislativo são-bernardense firmou contrato com a San Marco Automóveis Ltda por R$ 32 mil mensais.

À época, o vínculo firmado pela gestão Cartola assegurou a locação de 27 automóveis do tipo hatchback, motor 1.0 flex - modelo Chery New QQ. O contrato teve duração de 12 meses.

Além da diferença dos valores, o fato que chama atenção é que os veículos alocados pela Câmara há seis anos eram novos, sem uso anterior. Já a contratação feita pela atual gestão do Legislativo prevê o aluguel de carros seminovos ao invés de serem zero quilômetro, o que sugere que o valor deveria ser proporcionalmente menor.

“Eu já solicitei uma cópia do contrato para averiguar como se deu esse aumento, quem participou e como participou. Com os elementos em mãos nós vamos adotar as devidas providências, que vão desde, caso necessário, acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas, até devolver o carro”, comentou o vereador Julinho Fuzari (PSC). Ele, o vereador Paulo Chuchu (PRTB) e o suplente Fábio Telles requisitaram cópia do contrato à presidência da casa.

Conforme publicado pelo Diário, a Câmara assinou um novo contrato com a Nevada Rent a Car, que envolve um total de R$ 2,5 milhões por 30 meses. O antigo, feito na gestão do ex-vereador Juarez Tudo Azul, em 2020, foi feito sob o valor de R$ 573 mil por 12 meses, equivalentes a R$ 47,7 mil por mês.

Outra mudança envolve o volume de veículos que precisam ficar à disposição da Câmara. Se no contrato anterior a Nevada deixava 30 carros para os vereadores - modelo Volkswagen Gol -, agora poderá repassar 29. São 28 veículos seminovos tipo hatchback e flex e um veículo seminovo tipo minivan e flex.

O aumento do valor do contrato surge no momento em que o prefeito Orlando Morando (PSDB) decidiu aumentar o repasse para o Legislativo. No meio do ano passado, o governo tucano autorizou envio de suplementação orçamentária para o Legislativo na ordem de R$ 10 milhões - à época, a alegação era de que o reajuste salarial aplicado aos servidores não tinha sido provisionado no orçamento anterior e seria preciso reajustar os números. Porém, Danilo Lima assinou remanejamento orçamentário da verba para custear áreas e contratos de manutenção da casa.

A Câmara de São Bernardo não respondeu aos questionamentos da equipe do Diário a respeito do aumento dos valores do contrato com a Nevada Rent a Car.