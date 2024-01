Corinthians aumenta vantagem e se consolida como maior campeão da Copinha

O Corinthians conquistou o seu 11º título da Copa São Paulo de Juniores, mais conhecida como Copinha, ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. A final do torneio tradicionalmente acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Com o título desta quinta-feira, o time do Parque São Jorge amplia a sua hegemonia na competição. O clube levantou o troféu também em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017. Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) e Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), com cinco títulos cada, estão empatados com o segundo maior número de títulos conquistados.

Os times paulistas dominam a Copinha, tendo vencido (32 ou 33) vezes ao longo de 54 edições. As crias de Cotia do São Paulo já se sagraram campeãs quatro vezes, e os meninos da Vila, do Santos, três. O Palmeiras, que nunca havia conquistado a Copinha até 2022, venceu também em 2023 e possui dois títulos do torneio.

Além das conquistas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, outros 10 equipes paulistas conquistaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nacional (1972 e 1988), Ponte Preta (1981 e 1982) e a Portuguesa (1991 e 2002) são destaques com dois títulos do torneio. América (2006), Guarani (1994), Juventus (1985), Marília (1979), Paulista (1997), Roma Barueri (2001) e Santo André (2003) têm um título cada.

RANKING DOS MAIORES CAMPEÕES DA COPINHA

Corinthians - 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

São Paulo - 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

Nacional de São Paulo - 2 títulos (1972 e 1988)

Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023)

Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982)

Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002)

América-MG - 1 título (1996)

América de São José do Rio Preto - 1 título (2006)

Cruzeiro - 1 título (2007)

Figueirense - 1 título (2008)

Guarani - 1 título (1994)

Juventus-SP - 1 título (1985)

Marília - 1 título (1979)

Paulista - 1 título (1997)

Roma-SP - 1 título (2001)

Santo André - 1 título (2003)

Vasco da Gama - 1 título (1992)